Bivacchi degrado e rifiuti I residenti sono esasperati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "Non è possibile che ogni sera non ci sentiamo sicuri a uscire di casa e che dobbiamo continuamente ripulire daiil tetto di un’area condominiale, perché alcuni balordi hanno eletto questo posto a loro luogo di incontro, e nonostante ripetute segnalazioni non c’è stato ancora modo di mandarli via". Questo, in estrema sintesi, è lo sfogo di alcunidi via Mario Pellegrini, per quanto riguarda i problemi di sicurezza e igiene che quotidianamente si trovano sotto casa. "La situazione di sbandati che si ritrovano nelle vicinanze di un negozio etnico che vende alcolici fino a tarda ora – spiegano – non è migliorata di molto rispetto a circa un anno fa, quando scattò in zona una maxi operazione di forze dell’ordine.