Baseball Impresa di Pesaro che sbanca Chieti ed esulta Adesso la serie B è una fantastica realtà

(Di martedì 24 settembre 2024) Il, targato Papalini, torna inB. In una partita da cardiopalma, che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo lancio,ha conquistato una storica vittoria nei playoff diC, superando il3-4. Un trionfo maturato in trasferta, in casa dei temibili avversari. La partita, giocata in un clima di grande tensione ed adrenalina, ha visto i padroni di casa delpartire forte, mettendo subito sotto pressione la difesa pesarese. Con un inizio incisivo, i teatini hanno messo a segno tre punti nelle prime due riprese, sfruttando qualche imprecisione della difesa pesarese che è apparsa decisamente nervosa. Manon ha mai mollato. Con grinta e determinazione, i ragazzi del manager Thomas Iacomucci hanno cominciato a riprendere fiducia, accorciando le distanze con un punto al quinto inning.