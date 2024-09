Bagarre sui concorsi al Comune Santamaria replica a Forza Italia | Nessuna irregolarità ho incaricato i miei legali per tutelare mia onorabilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito ad un comunicato stampa, a firma di un esponente di, il dirigente alle Risorse Umane deldi Benevento Gennarocomunica quanto segue: “Non è rispondente al vero che nel concorso per tre istruttori di vigilanza aldi Benevento siano emerse ‘gravi’. Si tratta pertanto di una falsità. Al momento delle dimissioni, all’esito della consueta procedura di verifica dell’incompatibilità per presenza tra i concorrenti di una persona avente affinità parentale con il sottoscritto, la Commissione non aveva prodotto nessun atto. Pertanto è tautologico ed elementare che nulla d’irregolare vi può essere, se nulla da quell’organo è stato prodotto.