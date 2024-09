Vicenza inaugurato murale di 60 metri dedicato a Paolo Rossi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 23 settembre 2024) Questo pomeriggio è statoilalto 60e collocato su una facciata della Torre Everest, il grattacielo più alto del capoluogo iberico. La data scelta per svelare l’opera, intitolata “Il mio nome è” e firmata dall’artista brasiliano Eduardo Kobra, non è casuale, visto che quest’oggi Pablito avrebbe compiuto 68 anni. L’immagine scelta per omaggiare il campione azzurro è una delle sue iconiche esultanze con la maglia della Nazionale nel corso del leggendario Mondiale di Spagna 1982.di 60SportFace.