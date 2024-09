Traffico Roma del 23-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare code perlungo la carreggiata esterna tra le uscite per Fiumicino e Pontina in carreggiata interna code tra le uscite Casilina Laurentina code persulla trasformano della 24L’Aquila Teramo in entrata verso la tangenziale Tra il raccordo anulare è il bivio per immettersi sulla tangenziale e sulla tangenziale rallentamenti e code perall’uscita per Tiburtina via Salaria direzione stadio si sta in coda anche tra l’uscita a San Lorenzo Porta Maggiore viale Castrense verso San Giovanni trafficata la via Aurelia con le code trailer accordo e Piazza Irnerioincolonnato lungo la via Ostiense Tra il raccordo è via Guglielmo Marconi verso il centroancora sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto a causa di un incidente in direzione Eurnord chiude sulla Flaminia tra ...