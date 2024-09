Roma Zalewski torna ad allenarsi in gruppo | Juric può sorridere e ora pensa al 3-4-3|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-23 15:25:00 Fermi tutti! Laritrova inNicola. L’esterno èto quest’oggi a svolgere l’intera sessione d’allenamento con il resto dei compagni. La settimana scorsa aveva svolto solamente la parte atletica e non quella tecnica. Adesso punta al match di giovedì contro l’Athletic Bilbao. I giallorossi faranno il loro esordio in Europa League e sarà la prima volta in ambito internazionale per IvanIL CASO –era finito fuori rosa dopo la mancata cessione al Galatasaray per 11 milioni di euro, comprensiva di bonus e di una percentuale sulla futura rivendita. Il dietrofront non era piaciuto alla società che lo aveva poi messo ai margini. L’ex allenatore Daniele De Rossi aveva dichiarato in conferenza stampa che tutto dipendeva dal suo prolungamento del contratto. E in questi giorni con l’agente si discuterà anche di questo.