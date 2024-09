Piancastagnaio Castello ha festeggiato a cena il cappotto straordinario

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) La festa per un ““, quella dell’imperiale contrada di, non poteva non concludersi con un grande spettacolo di fuochi d’artificio rigorosamente verdi e rossi nel cuore della notte. Una grandissimain tema “tutti eleganti“ cui hanno partecipato quattrocento persone tra contradaioli, ospiti, autorità e dirigenze arrivate anche da Siena, tra cui quella della Contrada dell’Oca. Unaper celebrare le due grandi vittorie che hanno spezzato un digiuno lungo undici anni.