Pennelli Cinghiale entra anche nel segmento delle vernici

(Di lunedì 23 settembre 2024) PER DIPINGERE una parete grande "non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello!!". I meno giovani ricorderanno bene uno spot pubblicitario creato da Ignazio Colnaghi, basato tutto sul solo spostamento di un aggettivo, che fece epoca quando gli spot in tv costavano pochissimo rispetto a quelli sulla carta stampata. Erano gli anni ‘80 e lo spot fece conoscere iin tutta Italia. Ora l’azienda prospera nelle mani della presidente Catiuscia Boldrini e dell’amministratrice delegata Eleonora Calavalle (nella foto in alto). "Il 2023 si è chiuso con 7 milioni di ricavi – spiega Eleonora Calavalle – nel 2024 prevediamo una crescita intorno al 15% grazie allo sviluppo del nuovo settoree da accordi di distribuzione con un’importante catena commerciale nonostante il 50% del nostro business derivi ancora dal retail.