Papa Francesco ha l' influenza | Annullate le udienze di oggi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Città del Vaticano, 23 set. - (Adnkronos) - “A causa di un lieve statole, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, leli previste per la giornata odierna sono." Lo fa sapere il Vaticano., dunque, nienteperil Pontefice che giovedì partirà per il viaggio in Belgio e in Lussemburgo. Il Pontefice, che si recherà nei due Paesi europei dal 26 al 29 settembre, avrebbe dovuto avere due. I discorsi che non ha tenuto sono stati pertanto consegnati.