Nuova sede per il Centro Sociale Polivalente per anziani di Casapulla

(Di lunedì 23 settembre 2024). Terminati i lavori per ladelper. L’immobile scelto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco è l’ex scuola sita in via Ildebrando Pizzetti. Su input dell’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Sorbo, si è proceduto ad effettuare degli interventi di adeguamento degli spazi funzionali ai nuovi servizi previsti presso la struttura stessa. In particolare, sono stati effettuati interventi di manutenzione relativi alla tinteggiatura delle pareti e alla funzionalità dei climatizzatori (per aria fredda e calda); sono state sostituite le serrature dei cancelli esterni e si è proceduto alla sistemazione e alla cura del verde della parte esterna dell’immobile.