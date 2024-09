Mondiali di Pesca al Colpo Italia straordinaria | arriva l’argento a squadre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’dellasportiva sale ancora sul podio e lo fa aidial, a Béthune, sulle sponde del Canal d’Aire à la Bassée, in Francia. Dopo il quinto posto aottenuto in gara 1, l’realizza una splendida prova nella seconda manche. Come riporta fipsas.it ‘Primo di settore per Giuliano Prandi e Francesco Reverberi, secondo per Gianluigi Sorti, terzo per Jacopo Falsini ed il settimo per Filippo Beltrami(subentrato ad Andrea Fini), consentono alla squadra azzurra guidata da Marco Manni e Maurizio Fedeli di conquistare con 40 penalitádietro ad una fortissima Croazia, campione del mondo con 31 penalità. Terzo posto per la Francia con 43 penalità’. Nelle gare individuali Giuliano Prandi conquista il quinto posto. Foto fipsas.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.