Lutto per Sinner il campione sconvolto dal dolore è in Cina

(Di lunedì 23 settembre 2024) Dopo la vittoria degli US Openaveva dedicato il trionfo ad una persona speciale, la zia Margith Rauchegger di 56 anni gravemente malata. Purtroppo è arrivata la notizia della morte della zia, la sorella della madre Siglinde, colpita da una grave malattia. La famiglia ha reso nota la triste notizia con un necrologio scritto in tedesco riportante le seguenti parole: “Vorremmo che tu sapessi quanto eri preziosa. Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa”. Il messaggio didopo la vittoria agli US Open Subito dopo aver conquistato il suo primo US Open contro Taylor Fritz, il secondo Slam della sua carriera, il tennista altoatesino fece una dedica speciale a sua zia alla quale era molto legato: “Oltre il campo c’è la vita – disse – e voglio dedicare questo titolo a mia zia”.