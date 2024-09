Israele apre il fronte nord è guerra a Hezbollah | Libanesi mettetevi al sicuro Quasi 500 morti nei raid – Foto e video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ora è ufficiale.ha lanciato una vera e propria campagna militare controin Libano. Il segnale arriva da una nota succinta dell’esercito in serata: «Il capo di stato maggiore ha annunciato il nome dell’operazione al confine: “Frecce del”. L’aeronautica militare israeliana ha lanciato intensisul sud de del Libano dalle prime ore della mattina di lunedì 23 settembre, e sostiene di aver colpito nel complesso più di 1.300 obiettivi di, lanciando oltre 1.400 munizioni contro edifici e altri siti in cui il Partito di Dio aveva immagazzinato razzi, missili, lanciatori e droni che «rappresentavano una minaccia e che erano destinati a essere usati contro». Una campagna intensissima di, che secondo fontiaggiornate in serata avrebbe causata la morte già di500 persone: 492 per l’esattezza, di cui 35 bambini.