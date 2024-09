Inter un dato da non sottovalutare | con Inzaghi mai successo questo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’di Simoneperde con il punteggio di 1-2 il derby contro il Milan. Si tratta della prima sconfitta stagionale per i nerazzurri, che certifica un inizio non positivo della squadra meneghina. LA PRESTAZIONE – L’di Simoneha faticato tanto, sia sul piano del gioco che della compattezza difensiva, nel match perso contro il Milan per 1-2. La squadra nerazzurra, che sembrava aver rimesso la partita sui giusti binari nel primo tempo, ha poi ceduto in maniera netta nella seconda frazione di gioco, subendo la rete del definitivo 2-1 dei rossoneri dopo aver già ampiamente rischiato di andare in svantaggio.-Milan deve rappresentare la partita della svolta per la squadra di: un elemento deve indurre al cambiamento FATTORE IMPORTANTE – Non era mai capitato prima che l’diiniziasse così male il campionato di Serie A.