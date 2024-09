Il video del bambino con le convulsioni non c’entra con i vaccini anti-Covid

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Disclaimer: ilcontiene immagini che possono turbare il lettore Il 21 settembre 2024 è stato pubblicato unin cui si vede unsteso in un letto e tenuto in braccio da una donna mentre ha delle. Secondo chi pubblica, si tratterebbe di una «reazione avversa dopo il “vaccino” Pfizer». Il contenuto è fuorviante e diffonde una notizia falsa. Ilnelè affetto da epilessia e sta avendo una crisi epilettica che non ha nulla a che vedere con il vaccino. Una ricerca inversa per immagini ha permesso di verificare che ilè stato originariamente condiviso il 7 maggio 2021 dall’account Instagram “abovegenetics”. L’account appartiene a David Cromar, il padre del, come dimostrato dai colleghi del sito di fact-checking giordano Fatabyyano, e la famiglia vive negli Stati Uniti.