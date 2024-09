’Il Trenino’ si è salvato | Avevamo messo tutto in sicurezza prima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un anno dopo l’alluvione che hain ginocchio la città, l’asilo nido ‘Il, di via Pelacano e l’altra sede in via Ghibellina a Villanova hanno vissuto nuovamente l’incubo delle esondazioni. Questa volta, però, il danno è stato limitato al garage, risparmiando aule e materiali didattici. "Abbiamo avuto ancora un metro d’acqua, ma siamo stati fortunati perché la rimessa era vuota – racconta Elisa Rossi, una delle responsabili –. Il messaggio di allerta da parte del sindaco Zattini è arrivato in tarda serata ma noi per scaramanziagiàin salvociò che potevamo. L’altra volta abbiamo avuto danni ingenti: abbiamo perso giochi, materassini e le pareti di cartongesso". Nel 2023, quando entrambe le sedi erano state sommerse dall’acqua, numerose persone, molti genitori si erano prodigati per ripristinare in tempi brevi le strutture e i giardini.