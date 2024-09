I ragazzi di Manisera non riescono a ingranare Gran colpaccio del Fabriano Montefano prima sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) 0CERRETO 2 : Strappini, Calamita, Martedì, Gabrielli, Postacchini, Di Lallo, Scocco (23’st D’Auria), Pincini (33’st Nardacchione), Papa, Guzzini (23’st Monachesi), Rombini (12’st Bonacci). A disp.: Monina, Topa, Giampaolini, Luciani, Orlietti. All.CERRETO: Mazzoni, De Santis, Grassi, Marino, Stortini, Gori (22’st Isla), Proietti Zolla, Trillini (43’st Carnevali), Marinelli (18’st Nacciarriti), Peluso (47’st Brodetto), Conti. A disp.: Stroppa, Guidarelli, Tagnani, Poeta, Bagnolo,. All. Caporali. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 33’ Proietti Zolla, 1’st Peluso. Disco rosso per ilche non riesce a gestire bene la gara come aveva fatto sette giorni fa contro l’Urbino, stavolta è ilCerreto a mettersi in mostra conquistando l’intera posta in palio.