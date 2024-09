Gli avversari Serpini torna a Ferrara | Una sfida affascinante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) È una partita speciale per Cristian(foto), allenatore del Carpi che nella stagione 2020-21 ha guidato la Spal Under 17, della quale peraltro facevano parte sia Contiliano che Puletto che nel corso dell’estate ha voluto fortemente con sé e oggi torneranno allo stadio Mazza da. "Mi aspetto una partita bella,, con una cornice di pubblico da grandi occasioni da ambo le parti – commenta il tecnico dei biancorossi –. Affrontiamo una squadra forte che ambisce alle prime posizioni della classifica, nonostante sia partita in modo altalenante: cercheremo di essere il più competitivi possibile. Il nostro approccio alla gara rimane lo stesso: vogliamo fare la partita, cercando di avere la palla di più rispetto aglie provando a riconquistarla ferocemente quando non ne saremo in possesso.