Giroud cuore rossonero | l’esultanza sui social dopo la vittoria del Milan nel derby

(Di lunedì 23 settembre 2024)o, 23 settembre 2024 – Nel momento più difficile della stagione, ilè riuscito a trovare lapiù importante, sconfiggendo l’Inter nele agguantando proprio i nerazzurri in classifica. Per i rossoneri, però, ladi ieri non si può ridurre ad un semplice discorso legato alle posizioni nel tabellone della Serie A. Grazie al successo per 2-1 sui cugini nerazzurri, ilè tornato a vincere unpiù di due anni: era il 5 febbraio 2022 quando “si girava” e regalava lain rimonta al Diavolo, permettendogli di aumentare la consapevolezza di poter raggiungere un risultato storico.quelilcollezionò 10 vittorie e 4 pareggi, che, al termine della stagione, significaronodel Campionato di Serie A, il diciannovesimo della storia del club.