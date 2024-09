FOTO | Finn Balor all’Olimpico per la partita della Roma

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 23 settembre 2024)in questi giorni è in Europa e sembra si stia godendo qualche giorno di vacanza insieme alla moglie. L’irlandese, in particolare, ha fatto tappa ae nell’occasione si è recato allo Stadio Olimpico nel pomeriggio di ieri per assistere allatrae Udinese, poi vinta dai giallorossi per 3 a 0. Sua moglie Vero Rodriguez ha pubblicato sui social le immagini di loro due allo Stadio. Tra qualche giorno a Bad Blood,se la vedrà contro il suo ex amico e compagno di stable nel Judgment Day Damian Priest. Qui sotto l’immagine.Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vero Rodríguez (@verolaguera)