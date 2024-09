Edison raddoppia la potenza dei parchi eolici in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)annuncia l'avvio dei lavori di integrale ricostruzione per 4 impiantiin provincia di Chieti. I lavori, si legge in una nota, consentiranno dire l'energia rinnovabile a disposizione della rete e dei clienti, riducendo di oltre il 73% il numero di aerogeneratori sui crinali montani del Sangro. "Con l'avvio di questi cantierisi avvia alla conclusione del suo piano di integrali ricostruzioni ininiziato nel 2019 - dichiara Fabio Lamioni, amministratore delegato diRinnovabili - L'sarà la prima regione italiana in cui il Gruppo terminerà il totale rinnovamento tecnologico dei suoi impianti.