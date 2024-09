Due dame per Mario Uomini e Donne il cavaliere napoletano torna ed è subito boom

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La nuova stagione diinizia con il botto. Tra le lacrime di Armando Incarnato ed unCusitore incontenibile. L’ex corteggiatore di Ida Platano è stato preso di mira proprio da Armando, che l’ha accusato di averla usata. Ed i commenti sono fioccati: “Ma per carità Armando non sei proprio nella posizione di giudicare? Ma ci siamo dimenticati di quello che hai combinato tu?”. >> “Roma e l’Italia, brutte cose”. Trevignano, da Gisella un altro annuncio choc: “Tanta sofferenza, la Madonna mi ha detto tutto” E ancora: “Certo che sentire Armando dire adi parlare in italiano e di usare termini più consoni per la trasmissione, fa solo che ridere, lui che notoriamente parla sempre in, che ha offeso chiunque in quello studio, a dir poco patetico”.