Como per l’impresa Via dall’ultimo posto col colpo in trasferta

(Di lunedì 23 settembre 2024) Posticipo fondamentale, per ilche stasera a Bergamo, alle 20,45, deve fare punti, per lasciare l’ultimoin classifica. Tanti pensano che dovrà essere un’impresa ma non Fabregas e giocatori lariani, che vogliono dimostrare, non solo il bel gioco espresso nelle ultime partite, ma anche di essere in grado di far punti. Sono stati esauriti i 1300 posti del settore ospiti, in un orario sdo di lunedì sera, ad attestare che la voglia diè tanta. I più anziani si ricorderanno i mitici derby degli anni 80, non solo in campo ma anche fuori, ilnon vince a Bergamo, da cinquant’anni, un 1-0, in una partita di serie B, risalente al 1974, con gol di Vannini. Un record negativo, che stasera difficilmente sarà cancellato, ma gli azzurri hanno promesso ai tifosi, che gli aspettavano fuori dal centro sportivo di Mozzate, che ci proveranno.