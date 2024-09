Audax Rufina il vivaio si scalda Ecco le squadre per la stagione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’punta forte sul settore giovanile e scuola calcio con la finalità di essere un punto di riferimento per i ragazzi del territorio ed ottenere buoni risultati. Presentate allo stadio ‘Fabio Bresci’ ditutte leche avranno l’obiettivo di portare in alto i colori bianconeri. Gli Juniores, dopo la vittoria del campionato provinciale, sono stati affidati a mister Riccardo Pegi, con collaboratore Alessio Baldini. Il gruppo vuole essere ancora protagonista nella nuova esperienza regionale. La rosa dei giocatori è ampia e ricca di giovani talenti che possono entrare a far parte della prima squadra. L’allenatore Antonio Coretta e il suo vice Marco Pelanti, che hanno vinto lo scorso anno il campionato Juniores provinciale, continueranno a forgiare i ragazzi nella categoria Allievi A.