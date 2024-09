Atalanta-Como rinviata causa maltempo | la data del recupero

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Piove a dirotto su Bergamo, per tutta la sera e non accenna a smettere.è stata prima posticipata, poidefinitivamente. Campo impraticabile al Gewiss Stadium nonostante il costante lavoro dei giardinieri che hanno sfidato l’acquazzone provando a bucherellare il terreno di gioco con i rastrelli per far defluire l’acqua. L’arbitro Tremolada, insieme ai capitani De Roon e Cutrone, hanno provato a far rimbalzare il pallone sul terreno di gioco alle 20:45 per la prima volta e alle 21:15 in un secondo tentativo, ma il responso è stato identico: non si può giocare.è ufficialmente, ladelè fissata nella giornata di domani, martedì 24 settembre, alle 20:45. L'articolo: ladelCalcioWeb.