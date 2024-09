Agguato e spari a Turate proiettili nei punti vitali | l’intenzione era di uccidere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Como) – A quarantotto ore dall’a colpi di arma da fuoco che ha visto gravemente feriti due quarantenni albanesi, oggi i carabinieri di Cantù faranno il punto di quanto ricostruito finora assieme al magistrato di turno della Procura di Como, Giuseppe Rose. Nel fascicolo d’indagine, aperto fin da subito con l’ipotesi di tentato omicidio e di altri reati connessi compreso il porto di armi in luogo pubblico, ci sono anzitutto i profili dei soggetti destinatari dell’aggressione, avvenuta venerdì nel tardo pomeriggio a, in via Como: Indrit Lleshaj, 44 anni, residente a Paderno Dugnano; e Artan Lazar, 42 anni, residente a Cormano, entrambi disoccupati e noti alle forze di polizia.