AEW | Gli Outrunners Turbo Floyd e Truth Magnum messi ufficialmente sotto contratto

(Di lunedì 23 settembre 2024), conosciuti come gli, stanno avendo sempre più spazio in AEW conquistando consensi tra il pubblico. Il tag team di stampo anni 80? è molto apprezzato nelle arene e il loro successo tra i fan non è passato inosservato alla dirigenza che ha deciso di metterlied è previsto che il loro push possa continuare nelle prossime settimane. Niente grafica, ma diverse conferme Il duo appare in AEW regolarmente da ormai un anno, tra show AEW e Ring of Honor, ma la loro prima apparizione nella federazione di Jacksonville risale già al 2021 quando lottarono a Dark Elevation. Recentemente li abbiamo visti anche nel main event di Collision e adesso c’è la conferma che fannoparte del roster AEW nonostante non siano stati annunciati sui social con la classica grafica e frase “are All Elite”.