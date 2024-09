A Grosseto un convegno sul carcinoma della tiroide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024), 23 settembre 2024 – Si terrà sabato 28 settembre all’auditorium dell’ospedale Misericordia di, ilintitolato “Il: gestione integrata Ospedale -Territorio”. L’incontro, organizzato da Marco Capezzone, direttoreEndocrinologia e da Simone Boccuzzi, direttoreOtorinolaringoiatria, dell’ospedale Misericordia di, si propone di discutere ed approfondire gli aspetti di maggiore criticità nella gestione dei pazienti affetti da. I tumorii sono attualmente una delle neoplasie più frequenti e in costante aumento in Italia e riguardano il 4% di tutti i nodulii, patologia estremamente diffusa in tutto il territorio nazionale. In particolare, nelle donne giovani di età inferiore ai 49 anni, attualmente ilè al secondo posto dopo ilmammella.