19 Settembre 2024 – La Francia dovrebbe avere un governo entro domenica

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 23 settembre 2024) Laun”. Lo ha detto il premier Michel Barnier dopo aver presentato al presidente Emmanuel Macron una lista di 38 ministri. Barnier si è recato in serata all’Eliseo per uno scambio con Macron definito “costruttivo” dai suoi collaboratori. Una persona è stata uccisa in un accoltellamento ai piedi del ponte Erasmus a Rotterdam. Due persone sono rimaste gravemente ferite. In Brasile nel mese di agosto le entrate fiscali hanno raggiunto i 201.622 milioni di reais (l’equivalente di circa 33 milioni di euro), un aumento dell’11,95 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Israele ha effettuato decine di attacchi nel Libano meridionale. L’esercito ha riferito che i jet da combattimento hanno colpito oltre 100 lanciarazzi di Hezbollah, pronti per attacchi immediati contro Israele.