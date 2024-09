Tuttosport critica Motta | Non perde e non prende gol è un problema

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) La Juventus pareggia contro il Napoli. I bianconeri hanno una buona difesa, ma quest’anno segnano poco in attacco. Si giunge al terzo 0-0 di fila. Non mancano gli attacchi al tecnico bianconero Thiago, da Giordano a. LadiAncheThiago: “None nongol. E non è poco, anzi è moltissimo. Ma non fa gol. Ed è unmica da ridere, perché a fare sempre zero a zero, si prendono un sacco di complimenti per la fase difensiva, ma al limite ci si salva. La Juventus è al terzo pareggio consecutivo, non va bene, non va male, cioè, è chiaro che sono sulla strada buona: se in campionato non prendi gol, lo sei sempre, ma tre partite senza metterla dentro è preoccupante, anche a inizio stagione, con tutte le riserve che il periodo impone sui giudizi”.