TS – quello che i Friedkin non capiranno mai

2024-09-22 10:10:11 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: Per un riflesso condizionato, seguendo l'emozionante tributo dello Stadium juventino a Szczesny, istintivamente il pensiero è corso al trattamento diametralmente opposto riservato dalla Roma a De Rossi. Della Roma, come Totti, storia, simbolo: ieri, oggi e domani. Un giorno ipasseranno, com'è passato Pallotta, ma De Rossi e Totti non passeranno mai. Ed è questo che gli americani di Roma non hanno capito e, presumibilmente, nonmai la portata del sesquipedale errore commesso, licenziando in pessimo modo l'allenatore che soltanto tre mesi fa avevano confermato, addirittura sottoponendogli un contratto triennale.