Truffato con un falso sms della banca soldi spariti dal conto corrente

(Di domenica 22 settembre 2024) Rimini, 22 settembre 2024 – Ha ricevuto sul telefonino un sms anomalo proveniente da un numero di telefono identico a quellosuache lo avvisava di un accesso anomalo sul suo. Il protagonista di questa storia, un professionista riminese sui 50 anni, non aveva il minimo motivo di dubitare di quel messaggio che arrivava da un mittente apparentemente di fiducia. Eppure si trattava di una frode bella e buona. A metterla in atto dei veri e propri genitruffa che, attraverso una sottile opera di convincimento psicologico e una conoscenza approfondita degli strumenti informatici, hanno compiuto “il lavaggio del cervello” al 50enne. Riuscendo infine a spillare al malcapitato ben 1.740 euro attraverso un bonifico da lui stesso effettuato, seppur in buona fede.