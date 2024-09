Terremoto sul Vesuvio | scossa di magnitudo 2 2 con epicentro nel cratere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella serata di oggi, domenica 22 settembre, undi2.2 ha scosso la zona del, conneldel vulcano. Laè stata rilevata alle 21.18, come confermato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano. Al momento non si registrano danni a persone o cose. Il fenomeno rientra in una serie di eventi sismici che si verificano periodicamente neldel vulcano. Scosse interne al, infatti, non sono inusuali, conche in passato hanno raggiunto anche i 3 gradi. Il, pur essendo un vulcano attivo, è scollegato dalla caldera dei Campi Flegrei, dove i terremoti sono causati principalmente dal bradisismo. Laè stata avvertita principalmente dalla popolazione che risiede lungo le pendici del vulcano, mentre nelle aree costiere l’intensità è risultata meno percepibile.