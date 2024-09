Tennis primo allenamento a Pechino per Jannik Sinner | il n 1 del mondo vuol confermare il titolo del 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo aver preso parte alla conferenza stampa a Milano per la nomina di Ambassador dei volontari alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e alla settimana della moda nel capoluogo lombardo visto il suo legame con il brand “Gucci”,è volato alla volta della Cina per dare seguito alla sua grande stagionetica. Ci sarà da affrontare lo swing asiatico, con i tornei di(26 settembre-2 ottobre) e di Shanghai (2-13 ottobre) in successione. Nella mattinata italiana, il suo arrivo all’aeroporto della capitale cinese, accolto con calore dagli appassionati e anche dal direttore del torneo, Lars Graff. Un’occasione particolare in cui inizierà l’avventura nello staff del n.