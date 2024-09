Spal il New York Times | Joe vuole un club inglese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Joe Tacopina (nella foto) è atteso nella nostra città domani, quando assisterà alla gara di campionato contro il Carpi e forse a quelle successive contro Milan Futuro e Virtus Entella. La vera notizia però è un’altra, perché la prestigiosa testata statunitense The New, attraverso il suo inserto sportivo The Athletic, afferma che il presidente dellastarebbe trattando l’acquisizione del Tranmere Rovers,con sede a Birkenhead, una città di circa 90mila abitanti sulla sponda Ovest del fiume Mersey, opposta a Liverpool. Una piccola società che milita nella quarta serie, alla quale Tacopina si sarebbe interessato già da alcuni mesi, tanto da essere avvistato sugliti dello stadio del Tranmere Rovers già alla fine della scorsa stagione.