Serie C NOW quinta giornata brutta sconfitta 5-2 del Crotone contro il Picierno

(Di domenica 22 settembre 2024) AZ Picerno 52 Marcatori: 7° Armini (aut.), 29° Cargnelutti, 35° Energe, 40° Maiorino, 45° Energe, 49° Gomez, 75° Volpicelli AZ Picerno: (4-2-3-1): Summa, Pagliai (Papini), Gilli, Allegretto, Guerra, De Ciancio, Franco, Energe (F. Vitale), Maiorino (Santarcangelo), Esposito (Volpicelli), Petito. All. Tomei: (4-3-3): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti (Di Pasquale), Armini, Giron, Vitale (Schiro’), Gallo (Stronati), Silva, Spina (Tumminello), Gomez, Oviszach (Aprea). All. Longo Arbitro: Andrea Calzavera di Varese Ass. Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 Alessandro Marchese di Napoli Quarto giudice: Valerio Vogliacco di Bari Ammoniti: Pagliai, De Ciancio, D’Alterio, Gallo Angoli: 6 a 4 per il Picerno Recupero: 3 minuti Note: Un minuto di raccoglimento in onore di Toto’ Schillace.