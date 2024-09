Se coinvolgi i ragazzi in un progetto e paghi loro il giusto stipendio li trovi Io ho cominciato a 16 anni | parla Tommaso Mazzanti de L’Antico Vinaio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “Bada coma la fuma”. Un motto, qullo di, che dai social lo ha portato ad aprire botteghe in tutto in mondo. Botteghe dove mangiare la sua schiacchiata che, appunto, “la fuma”. In occasione del lancio della focacceria a Bologna si è raccontato al Corriere anche se lui, all’inaugurazione non c’era perché “avevo promesso ai miei figli che li portavo via”. Insomma un viaggio in famiglia per colui che gestisce un impero da 50 milioni di ricavi. Obiettivo? “Entro fine anno dovremmo arrivare a 40” locali. Ma come ha? “A 16. Non andavo molto bene a scuola. E a mio padre avevano diagnosticato un diabete molto forte. ‘Vieni a darci una mano’, mi hanno detto i miei. E ho iniziato. Sono 20di Antico. Una bellissima storia, ne vado orgoglioso“.