Santo Cosma e Damiano il 26 e 27 settembre la festa | giovedì la messa dell’Arcivescovo Accrocca

Neanche quest'anno mancherà lain onore dei Santia Benevento. Come da antica tradizione, saranno tanti i fedeli e i devoti che si recheranno presso la piccola chiesa dedicata ai Santi Medici che si trova nei pressi del Ponte Leproso, nei giorni dedicati a San, il 26 e 27. In preparazione alla, da lunedì 23 a mercoledì 25, si terrà il triduo in onore dei due Santi:Rosario alle ore 17,30 e Santaalle ore 18. Nei giorni 26 e 27, le celebrazioni eucaristiche ci saranno alle ore 8, 9, 11 e in serata alle ore 18.26, la Santadelle ore 18 sarà presieduta da Mons. Felice, Arcivescovo di Benevento.