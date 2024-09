Roma-Udinese Curva Sud vuota per protesta con la società

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – Tifosi dellafuori dallaSud al fischio di inizio di. La contestazione per l'esonero di Daniele De Rossi prevede l'ingresso sugli spalti al 30esimo del primo tempo. Laallo stadio Olimpico in occasione della sfida con l', match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Le due L'articoloSudpercon laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.