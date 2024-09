Pagelle Fiorentina-Lazio 2-1 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata della. Al Franchi primo tempo favorevole ai biancocelesti, oggi in maglia gialla, che la sbloccano con Gila e certificano un gioco più fluido e un approccio migliore dei viola ancora a secco di vittorie in stagione. Nel secondo tempo, però, il super impatto di Albert Gudmundsson con la doppietta su rigore che vale il primo successo per Palladino e il secondo ko in trasferta per Baroni. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro. GLI HIGHLIGHTS LEDI2-1(3-4-2-1): De Gea 7; Martinez Quarta 5.5 (1’st Gudmundsson 7), Comuzzo 6, Biraghi 4.5 (1’st Ranieri 6); Dodo 6, Mandragora 5.5 (20’st Kouame 6), Cataldi 6 (38’st Adli sv), Gosens 6; Colpani 5.5 (36’st Ikonè sv), Bove 6; Kean 5.