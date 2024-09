Osimhen alla Juve Giuntoli tenta il colpaccio | indiscrezione clamorosa

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 22 settembre 2024) Dopo l’ottimo pareggio contro la, in casa Napoli ci sono delle novità che riguardano il futuro di Victor. Dopo aver battuto nettamente per 0-4 il Cagliari di Davide Nicola, il Napoli ha ottenuto un altro ottimo risultato. Gli azzurri, come tutti sanno, hanno infatti pareggiato ieri per 0-0 all’Allianz Stadium contro lantus di Thiago Motta. Anzi, gli uomini di Antonio Conte hanno anche qualche rimpianto per non aver sfruttato al meglio le occasioni create. Al netto del risultato finale, però, Antonio Conte può sicuramente essere felice dei miglioramenti tangibili della sua squadra. Il Napoli, infatti, sta migliorando di partita in parità. I problemi dell’estate, evidenziati soprattutto nel match perso allo Stadio Bentegodi contro il Verona di Paolo Zanetti, sembrano già un ricordo.