Multiutility l’ora dell’assemblea Fibrillazioni e bordate sull’acqua Il Pd punta a un patto con i sindaci

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – Con l’assemblea dei soci ormai dietro l’angolo (si terrà domani a Firenze), l’affairediventa sempre più incandescente. E nel pentolone del dibattito (ufficiale e ufficioso) sul futuro della grande holding per la gestione di energia, acqua e rifiuti, si mescolano questioni ideologiche, posizionamenti politici, lotte al vertice e ovviamente (potrebbe essere altrimenti in Toscana?) rivalità territoriali. La fibrillazione principale è ancora tutta in casa Pd. E stavolta verte sulla necessità di tenere fuori dalla holding la gestione dell’acqua. Un’altra picconata alla grande holding dei servizi, uno dei maggiori progetti, se non il principale, messi a terra dall’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. A pochi mesi dalla fine del suo mandato già scricchiola e rischia l’impasse.