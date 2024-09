Motori Si accendono i riflettori sul circuito Chiusdino Mx Park Romano è il leader Cancelli e Caselli puntano in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Si giocano in terra senese le partite decisive per l’assegnazione dei titoli italiani di motocross d’epoca 2024. Dopo le prime cinque prove, nelle ventuno categorie su cui si articola il tricolore, che tengono dell’età della moto ma anche di quella dei piloti, solo due titoli sono stati assegnati. I confronti si preannunciano dunque roventi, fino all’ultima bandiera a scacchi. Teatro della manifestazione ilMx, uno degli impianti più conosciuti e frequentati della Toscana che, grazie al grande impegno dei gestori, si presenta in una veste ancora aggiornata, frutto di un accurato restyling che ne ha migliorato l’assetto e la spettacolarità. A ricoprire, in ambito senese, un ruolo di primo piano non saranno però solo gli organizzatori ma anche alcuni piloti.