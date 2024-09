MotoGP Jorge Martin | Mi scuso per il gesto dell’ombrello ma secondo me non è stato un sorpasso corretto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024)ha concluso al 2° posto il Gran Premio di Emilia Romagna. Una piazza d’onore preziosissima nell’ottica del Mondiale piloti, poiché la contemporanea caduta di Francesco Bagnaia gli permette di guadagnare 20 punti su ‘Pecco’. Cionondimeno, il tema forte è rappresentato dal rude (mapatito da Enea Bastianini all’ultimo giro, al quale ‘ator’ ha reagito con un plateale. Ecco quanto dichiarato dall’iberico a Dazn. “Ilposto può andare bene, lui (Bastianini, ndr) ha corso molto bene. Mi ha seguito fino alla fine e si è preso questo successo. Certo, ho reagito male, ma non credo faccia piacere a nessuno restare in testa per tutta la gara e poi venire sorpassati proprio alla fine, per di più venendo spinti fuori pista. Non me l’aspettavo, tutto qua.