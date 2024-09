Milan Sarri e Allegri? Un patto col Diavolo | le indiscrezioni dalla società

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024)sono di nuovo uniti da un filo invisibile. Dopo le lotte scudetto, dopo il subentro del primo al secondo nella Juventus, dopo le frecciate e frecciatine che da bravi toscani si sono tirati a vicenda, sono le due mine vaganti della panchina. I due grandi nomi in attesa della chiamata giusta. Un tempo i loro telefoni ribollivano di chiamate di grandi club. Ora arriva solo spam, roba di secondo piano da mettere in stand-by. Perché la prossima mossa sarà quella decisiva per le loro carriere, rapidamente scivolate in uno stato polveroso, che sa di passato più che di futuro. Se la sbagliano, addio al calcio di primo piano. Se la azzeccano, e azzeccarla significa prendere una squadra adatta alle loro caratteristiche in cui sono in grado di fare bene, vi rientrano a pieno titolo. Avessero voluto andare in Arabia o giù di lì, ci sarebbero già andati.