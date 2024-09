Lombroso anche il crimine fa evoluzione della specie

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 22 settembre 2024) Il medico che a fine Ottocento sostenne tesi oggi giudicate «politicamente scorrettissime», ha lasciato comunque un segno nella criminologia. Certe sue osservazioni sulla biologia connessa al comportamento hanno confermato una qualche validità scientifica. Un nuovo libro gli rende giustizia. Le formiche che praticano lo stupro; la cicogna assassinata per punirne l’adulterio e i castori, raccolti in un’associazione a delinquere. Le deduzioni di Cesare(fra il 1865 e il 1878) apparvero esageratamente ardite e non gli risparmiarono critiche definitive, come raramente accade fra docenti universitari. «Manca solo» rincarò la dose il giurista Giuseppe Maggiore «che, a sostegno di una teoria scientifica, si utilizzi il gatto con gli stivali dei fratelli Grimm».