Juve il gol è un problema Conte blocca la Signora Vlahovic tolto da Motta

(Di domenica 22 settembre 2024) Come una partita a scacchi infinita e snervante, fatalmente senza vincitori.-Napoli prometteva ben altro, non certo l’ingabbiamento dei talenti in bunker tattici che hanno finito per annoiare quasi tutti allo Stadium. Certo l’entità della posta in palio – di fatto, la squadra vincitrice avrebbe acquisito in automatico la candidatura a prima rivale dell’Inter per lo scudetto – in parte giustifica il pari finale senza reti. Ma una dose maggiore di rischio, in campo, avrebbe giovato all’immagine del nostro campionato che pure sta risalendo la china, in fatto di appeal. Il tiepido pomeriggio di Torino, se non altro, ha emozionato un po’ per il contorno del match. L’accoglienza non troppo entusiasta per il ritorno di, da avversario. Quella ben più sentita per Szczesny, in tribuna. Il doveroso tributo a Totò Schillaci, mito andatosene troppo presto.