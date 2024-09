Il derby dopo 12 anni | lo Spezia affonda la Carrarese al Picco | 4-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) La, 22 settembre 2024 – Un poker di reti dellolaal. E pensare che gli spezzini, in questotornato12, sono passati in svantaggio in avvio con Cerri, poi sono andati all'intervallo in parità grazie a Pio Esposito, che poi si è ripetuto nella ripresa per il sorpasso. Poi aquilotti sempre avanti grazie al rigore di Salvatore Esposito e anche se Oliana accorcia, Hristov la conclude.quindi secondo in solitaria, dietro alla capolista Pisa, con 12 punti. Mantenendo l'imbattibilità. Molto concentrati gli spezzini, davanti ad oltre 10mila spettatori di fede bianca (solo 94 nel settore ospiti) fin dalle prime battute.