È un ragazzo educato bene Don Burgio racconta i colloqui con Riccardo

(Di domenica 22 settembre 2024) "È difficile entrare nel merito di vicende così gravi, che turbano tutta la collettività. Chi di noi non si è detto “Ma a me?“ Quanti genitori mi hanno scritto preoccupati". Parla così don Claudio, cappellano del Beccaria, durante un incontro al centro Il Pertini organizzato dal centro culturale Cara Beltà con l’associazione Xsquì. "È un episodio che ha sconvolto l’Italia, perché ilappartiene a una famiglia normale che hail". Nei giorni di permanenza al carcere minorile di Milano, donha incontrato e parlato con. "È chiaro che non si fanno sconti e bisogna guardare la realtà, ma è anche importante permettere a lui di narrare ciò che è accaduto, anche se lo fa in maniera ancora molto difficile e informe: in questo momento non ci sono spiegazioni apparentemente logiche".