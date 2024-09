Calcio | Udinese esame di maturità | contro la Roma per confermarsi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 settembre 2024) In cima alla classifica di Serie A non c’è una big del nostro, ma una società che nella passata annata è andata a un’unghia dalla retrocessione in Serie B. Come cambia rapidamente, a volte, la vita. Dal grande incubo cancellato all’ultima giornata (quindi pochi mesi fa relativamente) alla vetta solitaria della massima serie: l’di Kosta Runjaic continua a stupire tutti battendo il Parma, in trasferta, grazie a una rimonta incredibile. Dieci punti in graduatoria per i bianconeri, ancora imbattuti, che nella domenica odierna saranno chiamati a una nuova, importante, prova dinella loro prima trasfertauna grande squadra. E nonostante questo, l’occasione sembra d’oro.